Le Bénin ne baisse pas la garde face aux terroristes. Le pays a récemment repoussé une attaque de ces entrepreneurs de la violence à Kérou dans le département de l'Atacora. La France qui collabore avec le pays dans la lutte contre ce fléau lui a offert des équipements le vendredi 25 novembre dernier. Il s'agit d'une vingtaine de véhicules de type Pick-up militarisé Masstech. Le chef d'Etat major général des armées béninoises était à cette cérémonie de remise de ces équipements. Il a souligné l'importance d'une lutte solidaire contre le terrorisme.

La France, elle ne cessera d'apporter son appui à "ses partenaires"

Pour lui; les pays touchés par ce phénomène, surtout ceux partageant une proximité géographique doivent conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre ces groupes armés. "Une coopération entre Etats est plus que jamais de mise pour vaincre le terrorisme" a assuré le Général Fructueux Gbaguidi. La France, elle ne cessera d'apporter son appui à "ses partenaires qui travaillent à la paix et à la sécurité des populations amies sur tous les plans" a promis l'ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy. Pour lui, le "terrorisme doit être combattu. Les Présidents Patrice Talon du Bénin et Emmanuel Macron de la France sont résolument engagés à travailler ensemble en faveur du renforcement des équipements des Forces Armés Béninoises" a t-il ajouté.

Bientôt des véhicules blindés avec des équipements pour les FAB

Avec la livraison de ces véhicules militarisés, l'armée béninoise renforce son parc automobile. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle en a bien besoin pour ses activités opérationnelles dans un contexte d'attaques terroristes. L'ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy a annoncé pour bientôt des véhicules blindés avec équipements pour les Forces armées béninoises. La livraison de ces matériels roulants s'inscrit dans un plan important de livraison de matériels de transmission, de moyens de déminage et autres au Bénin.