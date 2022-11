« Les armées françaises n'ont pas aujourd'hui les moyens d'une guerre de haute intensité ». C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par l’ancien chef d’état-major des armées françaises (CEMA), le général Pierre de Villiers à la faveur d’une interview qu’il a accordée au quotidien Le Parisien. Pour ce haut gradé de l’armée française, le budget consacré à la défense dans ce pays est insuffisant. Il estime que la situation actuelle en Ukraine doit amener la France à revoir son modèle.

"Accroissement des crédits"

« Il faut l’adapter non pas à ce que nous faisons depuis des dizaines d’années, des opérations de guerre, mais à gagner une guerre. Il faut compter avec sa durabilité, donc être capable de tenir, et avec la dureté de la guerre. », a réaffirmé ce haut gradé de l’armée qui a déposé le tablier il y a quelques années au début du premier mandat de l’actuel patron de l’Élysée. « Comment se fait-il que depuis le 24 février, on n’en soit toujours qu’aux travaux préparatoires de la prochaine Loi de programmation militaire? », s’est-il interrogé avant de faire remarquer qu’il attend « la réponse à cet accroissement des crédits, à ce besoin de vision. Ça ne va pas assez vite ».

Une enquête de Franceinfo

Notons que ce n’est pas la première fois que les insuffisances de la défense française sont relayées dans la presse. Il y a quelques mois, une enquête du média français Franceinfo a révélé la carence dont souffre l’arsenal militaire du pays d’Emmanuel Macron. « Nous n’avons pas la capacité de tenir dans la durée. Au mieux au bout de quelques semaines, nous serions en difficulté. », aurait fait savoir dans un rapport le député LR Jean-Louis Thiériot dans un rapport parlementaire selon Franceinfo.