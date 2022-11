Depuis l'offensive russe, les USA ont été les premiers alliés de l'Ukraine. Et depuis, l'aide américaine n'a cessé d'affluer permettant aux ukrainiens de tenir tête aux russes et même de regagner des zones perdues quelque temps plus tôt. Mais l'aide des USA ne semble pas du goût des russes qui multiplient les avertissements depuis le début sans pour autant décourager l'administration Biden. Moscou a affirmé que si Washington garde le cap actuel dans l'aide à l'Ukraine, de lourdes conséquences sont à prévoir.

C’est ce qu’a déclaré mardi aux journalistes Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, dans le cadre d'une cérémonie pour la Fondation Gortchakov pour le soutien à la diplomatie publique. La Russie et les États-Unis ne mènent pas de dialogue à ce sujet, par conséquent, les positions sont très divergentes, a-t-il signalé. Selon M. Riabkov, la partie américaine continue toujours de spéculer sur la rhétorique nucléaire. Le diplomate a également assuré que la Russie ne prévoyait aucun changement dans sa doctrine de dissuasion nucléaire à la lumière des événements en Ukraine.