La Russie cible des infrastructures civiles ukrainiennes depuis quelques jours. Elle a adopté cette stratégie pour accélérer sa victoire dans cette guerre. Le vice-président du parlement russe Piotr Tolstoï a déclaré sur BFMTV ce mercredi vouloir détruire l'Ukraine et la ramener au 18ème siècle. Cette nouvelle stratégie adoptée par la Russie provoque des coupures massives d'électricité et d'eau occasionnant des situations de désastres humanitaires.

La Russie veut accélérer sa victoire définitive sur l'Ukraine. Après avoir enregistré quelques pertes dans sa guerre, Moscou a décidé de revoir sa stratégie. Elle cible désormais des infrastructures civiles de l'Ukraine dans ses frappes. Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï fait observer sur BFMTV que l'armée russe remporte des victoires sur le terrain. Il explique qu'elle ne veut pas viser la population civile c'est pourquoi elle frappe les infrastructures.

Cependant, il confie que la Russie a l'intention de démolir l'Ukraine et la faire retourner au 18ème siècle. Ces frappes ciblées sur les infrastructures entraînent des coupures massives d'électricité et d'eau selon Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a qualifié les frappes russes de "crimes contre l'humanité" devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est soutenu par ses alliés occidentaux qui n'ont pas manqué d'accuser la Russie des mêmes faits. Le président français Emmanuel Macron les a qualifiés de "crime de guerre" et promis qu'elles ne peuvent pas rester impunies.

La Russie n'a pas expliqué sa nouvelle stratégie dans cette guerre qui dure depuis 9 mois. Le représentant de la Russie aux Nations Unies Vasili Nebenzia a expliqué qu'il s'agit d'une réponse à une récente attaque occidentales. « Nous attaquons des installations d'infrastructure en Ukraine en réponse au bombardement de l'Ukraine par des armes occidentales et aux appels inconsidérés de Kiev à une victoire militaire sur la Russie ». Washington l'interprète autrement. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que c'est une manière pour Poutine de compenser les défaites de la Russie sur le champ de bataille.