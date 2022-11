En Syrie, plusieurs dizaines de décès ont été enregistrés suite aux raids lancés au cours du week-end écoulé par la Turquie. A en croire un bilan qui a été dressé par une organisation non gouvernementale, environ 31 personnes sont décédées. La plupart d’entre elles seraient des combattants kurdes et des soldats syriens. Les responsables kurdes pour leur part ont fait remarquer qu’au moins 29 morts : 11 civils, 15 combattants pro régime, deux gardes de silos et un combattant kurde sont enregistrés au cours de ces raids.

La Turquie a frappé la Syrie deux fois dans le week-end. La première frappe aérienne a eu lieu samedi et la seconde à l’aube du dimanche. Les frappes ont eu lieu dans les provinces de Raqa et Hassaké et d’Alep. Se basant sur ses sources, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) note de son côté, qu’elle n’est pas à même de confirmer le décès de civils lors de ces frappes. Selon les chiffres de l’OSDH, 18 combattants kurdes et membres de forces locales alliées et 12 soldats syriens ont été tués.

"Eliminer les attaques terroristes"



Notons que ces opérations de l’armée turque interviennent comme une réaction à l’attentat qui a fait six morts dans la capitale turque le 13 novembre. Les autorités d’Ankara ont annoncé l’opération qui aurait pour objectif «d’éliminer les attaques terroristes du nord de l’Irak et de la Syrie, à assurer la sécurité des frontières et d’éliminer le terrorisme à sa source ». La Turquie a notamment dans son viseur les forces kurdes syriennes et du Parti des Travailleurs du Kurdistan.