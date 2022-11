L'Otan et la Turquie ont des points de vue opposés sur la question du respect par la Finlande et la Suède des exigences d'Ankara pour rejoindre l'Alliance et sur l'opportunité de leur admission rapide dans l'organisation. Cela ressort des déclarations du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, et du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, jeudi lors d'une conférence de presse à Ankara après la réunion bilatérale. "La Finlande et la Suède ont rempli les exigences de la Turquie pour l'adhésion à l'Otan, il est donc temps non seulement de les inviter, elles sont invitées depuis longtemps, mais d'en faire des membres de l'Alliance".

Je discuterai de cette question avec le [président turc Recep Tayyip] Erdogan demain. C'est particulièrement important dans les circonstances actuelles pour envoyer le bon signal à la Russie afin qu'il n'y ait pas de mauvais calculs", a déclaré M. Stoltenberg. M. Çavusoglu a répondu: "La Turquie est toujours favorable à l'élargissement et au renforcement de l'Otan. Nous ne ralentissons pas le processus d'admission de nouveaux membres à l'Otan. La Finlande et la Suède ont levé l'embargo et modifié la législation, mais cela ne suffit pas. Nous attendons le respect de tous les engagements qu'ils ont pris. Il n'y a pas de questions particulières avec la Finlande sur la question de l'adhésion à l'Otan mais la Suède doit remplir toutes ses obligations découlant du mémorandum de Madrid [un document signé avant le sommet de l'Otan en juin de cette année, résumant toutes les demandes d'Ankara à Helsinki et Stockholm]".

Après ce discours de M. Çavusoglu , le secrétaire général de l'Otan a énuméré les efforts déployés par Helsinki et Stockholm: "La Finlande et la Suède modifient leur législation afin d'accroître la coopération avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et de lever les restrictions sur les exportations d'armes vers la Turquie [imposées en raison des allégations turques de violations des droits de l'homme]. J'ai parlé ces derniers jours avec le président finlandais [Sauli] Niinistö, avec la première ministre Sanna Marin et avec le premier ministre suédois Ulf Kristersson, et ils ont tous dit que c'était très important pour eux, qu'ils étaient désireux de mettre en œuvre le mémorandum et qu'ils pensaient qu'il était dans leur propre intérêt de travailler plus étroitement avec la Turquie pour lutter contre le terrorisme. Nous constatons également que la Suède interdit l'appartenance à des organisations terroristes, ce qui s'applique également aux personnes qui peuvent être extradées de Suède."