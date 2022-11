Le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck a rejeté ce mercredi une demande de certains investisseurs chinois en lien avec le rachat de deux entreprises allemandes de semi-conducteurs. Selon les autorités allemandes, ce type de transactions doit bénéficier d’une attention particulière surtout quand il est question des infrastructures importantes ou de savoir-faire technologique qui risque d’être transféré vers l’étranger. Les autorités ont ainsi mis sur pied une feuille de route à laquelle la Chine doit être soumise.

On retient également les services secrets allemands ont donné un avis défavorable à ce type de transactions entre la Chine et l’Allemande même si les experts du domaine ne sont pas de cet avis. Le gouvernement allemand a unanimement décidé de tourner dos à la proposition des investisseurs chinois. Ce n’était pas le cas au sujet du rachat par la Chine d'une partie du port de Hambourg. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dû imposer sa décision pour que ce projet porté par la Chine et qui a rencontré d’énormes oppositions puisse passer.

"L'Allemagne reste ouverte aux investisseurs"

« Un refus de l'accord avec Cosco serait une lourde charge pour le site économique et un désavantage unilatéral de Hambourg par rapport à Rotterdam et Anvers », avait expliqué au micro de Rfi, le maire de la ville Peter Tschentscher, favorable au projet. Les opposant au projet quant à eux ont évoqué des raisons liées à la politique pour s’insurger contre l’ambition de la Chine. « L’Allemagne reste ouverte aux investisseurs, mais nous ne sommes pas non plus naïfs », aura tout de même déclaré l'officiel allemand à propos du rachat de deux entreprises allemandes de semi-conducteurs par des investisseurs chinois.