L'équipe nationale du Ghana a battu la Corée du Sud (3-2) lors du match du deuxième tour de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar au stade Education City à Doha, en présence de 43.983 spectateurs. Mohammed Salisu (24e minute) et Mohammed Kudus (34e, 68e) ont marqué des buts pour les Ghanéens. Cho Gue-sung (58e, 61e) a marqué pour la Corée du Sud.

Les Portugais sont premiers du classement du groupe G avec 3 points, suivis par les Ghanéens (3 points), les Uruguayens (1) et les Sud-Coréens (1). Lundi, l'équipe nationale portugaise jouera le match du deuxième tour de la phase de groupes contre l'équipe nationale uruguayenne à 19h00 (UTC+3).

Les matchs de la Coupe du monde au Qatar se déroulent dans cinq villes sur huit stades. En plus d'Education City à Doha, les matchs du championnat du monde sont accueillis par le stade national de Lusail, les stades 974, Al-Thumama et Khalifa à Doha, le stade Al-Bayt à Al Khawr, le stade Ahmad-ben-Ali à Al Rayyan et le stade Al-Janoub à Al Wakrah. La finale de la compétition aura lieu au stade de Lusail le 18 décembre. (Tass)