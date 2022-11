Au Mali, les premières autorités mènent une lutte de tous les instants pour endiguer le phénomène du terrorisme. Les forces armées maliennes sont déployées aux quatre coins du pays pour combattre les différents groupes terroristes. Le combat est harassant et de longue haleine. Malgré plusieurs succès engrangés par l'armée, force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette lutte contre l'hydre terroriste.

Le Mali devra trouver les voies et moyens pour combler le vide laissé par la force militaire française Barkhane. En effet, dans un climat de haute tension avec Paris, l'Élysée avait annoncé la fin de la force Barkhane au Mali et son redéploiement au Niger. C'est dans ce contexte que les autorités maliennes ont annoncé l'arrestation de plusieurs criminels, 4 Français, dont un franco-malien et un franco-Sénégalais. D'après Daoud Ali Mohammedine, le ministre de la Sécurité, l'arrestation des criminels a permis la libération de dix otages, dont six enfants. Le ministre a affirmé que les otages sont issus d'une même famille et qu'ils ont été kidnappés le 18 novembre dernier par un réseau de criminel qui réclamait la somme de 900 millions FCFA en guise de rançon pour leur liberté.

Daoud Ali Mohammedine ajoutera que les criminels voulaient également obtenir auprès des otages des informations sur la localisation de la cocaïne récemment saisie par les douanes maliennes. Le ministre de la Sécurité a déclaré que les investigations se poursuivent afin de démanteler l'ensemble du réseau de criminel tout en appelant la population à une coopération franche avec les forces de défense et de sécurité.