Les autorités zimbabwéennes ont décidé de commencer à verser des indemnités aux citoyens du pays qui ont subi des attaques d'animaux sauvages. C'est ce qu'a rapporté le groupe de médias britannique BBC relayé par Tass. Le cabinet ministériel zimbabwéen a déjà créé un fonds d'indemnisation spécial, a-t-il ajouté. Les versements seront attribués aux personnes qui ont été gravement blessées par des animaux sauvages et aux agriculteurs qui ont perdu, entre autres, leurs récoltes ou leur bétail à cause de ces animaux.

La nécessité d'une indemnisation est due à l'augmentation du nombre de personnes tuées par des animaux. Cette année, 46 personnes ont été tuées par des animaux sauvages au Zimbabwe et des dizaines ont été blessées. Le montant des versements n'a pas encore été annoncé. Le porte-parole de l'Autorité de gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe, Tinashe Farawo, a déclaré que les éléphants et les crocodiles étaient les principaux responsables de ces décès. Ils représentent près de 90% du total des décès dus à la faune sauvage au Zimbabwe. Les autres ont été victimes de lions et de buffles.

En 2020, 60 personnes ont été tuées et 40 autres blessées par des attaques d'animaux au Zimbabwe. L'année dernière, les chiffres étaient respectivement de 71 et 50. L'indemnisation des blessures causées par des animaux sauvages existe dans d'autres pays d'Afrique australe. Ainsi, environ 5.000 dollars sont versés aux proches des personnes tuées lors d'une attaque d'animaux sauvages.