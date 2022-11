La clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 a effectivement eu lieu ce mercredi 02 novembre 2022 au siège de la Commission Electorale nationale autonome (Cena) à Cotonou. Des huit (08) partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature, il y a le Mouvement populaire de libération (MPL). Après avoir reçu son récépissé provisoire, le président du MPL, Expérience Tèbè , dans une déclaration à la presse, a appelé la Cena, la Cour constitutionnelle et les autres institutions de la République impliquées dans l’organisation du scrutin à l’impartialité. Cette formation politique de l’opposition redoute les vieux démons et appelle à la transparence.

Mais Expérience Tèbè a fait savoir que quelle que soient les embûches ou les difficultés rencontrées, ils vont les traverser et participer de façon effective à ces législatives. Aussi, ce que son parti demande aux organisateurs de cette élection notamment la Cena et les autres institutions, c'est l' impartialité. C’est pour cela que le parti MPL invite la Cena et les institutions de faire en sorte que le passé douloureux que le Bénin a connu en ce qui concerne l’organisation des élections ne puisse pas renaître dans les esprits.

Le président du Mouvement populaire de libération tient à prendre à témoin l’opinion nationale et internationale qu'il n'accepterait pas une exclusion de son parti des prochaines élections législatives . C’est pourquoi, il souhaite simplement que le jeu se fasse en toute transparence comme nous le voyons ailleurs. Pour lui, qu’’on nous laisse participer aux élections. C’est ce que veut le peuple pour que la prochaine assemblée nationale soit réellement une émanation du peuple béninois".