La date des élections du dimanche 08 janvier 2023 s’approche à grands pas. Les institutions de la République et les chancelleries accréditées auprès du Bénin se préoccupent du déroulement du processus électoral. Lors de sa visite de courtoisie au Président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (Haac), Rémy Prosper Moretti ce mercredi 02 novembre 2022 à Cotonou, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan a déclaré à la sortie de l’audience que le Président de la Haac lui a accordé concernant les élections législatives de 2023 que les autorités américaines suivent de très près le développement de ce scrutin de janvier 2023.

Brian Shukan a fait savoir également que c’est très important d’avoir une élection inclusive et qui permet la participation pleine et libre de l’opposition. Pour le diplomate américain, cette participation de l’opposition aux législatives de 2023 est très importante pour la démocratie béninoise. Il faut signaler que conformément au calendrier électoral publié tout récemment par la Commission Electorale nationale autonome (Cena), il y a eu ce mercredi 02 novembre 2022 à 00 heure, la clôture du dépôt des dossiers de candidatures des partis politiques qui ont émis le vœu de prendre part aux prochaines élections législatives. Il s’agit des partis de Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE), de l’Union Progressiste Le Renouveau ( UPR),du Bloc Républicain (BR), de la Nouvelle Force Nationale (NFN), du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Les Démocrates, du Mouvement du peuple pour La libération (MPL) et de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN).