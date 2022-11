Le 08 janvier 2023, les Béninois en âge de voter, iront aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. Pour cette fois-ci, une exception a été constatée dans le rang des candidats notamment au niveau d'un parti politique en liste. Des artistes et même des chefs coutumiers sont positionnés. L'élection législative de 2023 réserve beaucoup de surprises. Pour la première fois dans l'histoire politique béninoise, un parti politique s'est engagé à changer les statuts des députés de l'Assemblée nationale du Bénin.

Désormais on a des chances d'avoir des défenseurs des artistes et des têtes couronnées au Parlement. C'est ce qu'on peut comprendre du positionnement des candidats du parti Moele-Bénin de Jacques Ayadji. En effet, parmi les candidats de ce parti, il figure des artistes comédiens et chanteurs de même que des gardiens de la tradition. Il s'agit entre autres de Pipi Wobaho, de Don Métok pour ne citer que ceux-là chez les artistes.

En plus de ces derniers, il faut ajouter la présence d'un chef coutumier, prêtre de Fâ, tradi praticien et tradi thérapeutes, Koffi Aza. À l'analyse de ces candidats, on se pose la question de savoir leur rôle dans un Parlement. À voir profondément, ils auront probablement à apporter beaucoup de choses surtout à leur corporation d'origine. Leur présence à l'Assemblée nationale favoriserait le vote des lois qui pourrait améliorer les conditions de vie des acteurs de leur corporation c'est-à-dire les artistes, les comédiens, les têtes couronnées. Bref, le monde traditionnel, coutumier, cultuel et culturel du Bénin. Ce courage dudit parti marque un premier pas dans la valorisation des valeurs fondamentales, gage d'un réel essor.