La Liga a décidé de suspendre Robert Lewandowski pour trois matchs après son expulsion et son geste envers un arbitre le 08 novembre dernier face à Osasuna. Cette décision est contestée par son club, le FC Barcelone qui veut faire appel de la décision. Pendant ce temps, la presse espagnole s'emballe et en Catalogue les Canards ont pris position. La presse catalane n'a pas été tendre avec Liga au sujet de la sanction infligée au joueur du FC Barcelone.

L'attaquant a écopé de 3 matchs de suspension dont 2 matchs supplémentaires dûs à son geste envers l'arbitre le jeudi 08 novembre dernier face à Osasuna. Tous les canards ont pris position. Ils affirment que la sanction est injuste. Sport poste à la une "Une honte" et expose les motifs de cette sanction. «trois matches de suspension pour Lewandowski. Le Comité des Compétitions a sanctionné l'attaquant d'un match de suspension pour son expulsion et deux pour son geste face à l'arbitre. Lewandowski hallucine et ne comprend pas».

Le journal informe que le joueur juge que cette punition est excessive. Mundo Deportivo rame dans le sens et titre à sa une "Scandale". Il annonce les matchs que le joueur va rater en Liga. Il s'agit de l'Espanyol le 31 décembre, l'Atlético 08 janvier et Betis le 17 janvier prochain. MD estime qu'il s'agit d'une grande perte pour Xavi. Sport suggère que l'entraîneur pourrait s'appuyer sur Ansu Fati ou Memphis Depay pour le remplacer durant cette période.

El Chiringuito révèle la réaction des dirigeants du FC Barcelone qui seraient très remontés. Ils ont fait appel de la sanction et espèrent une réduction de peine. Gerard Piqué a également été suspendu pour 4 matchs. Cependant il ne pourra pas l'exécuter puisqu'il a mis fin à sa carrière. Robert Lewandowski est actuellement à Doha au Qatar pour la Coupe du Monde avec la Pologne. Le joueur est surpris par la sanction qu'il trouve sévères.