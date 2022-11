Choguel Maiga est l’une des figures emblématiques du pouvoir de transition au Mali. Par ses déclarations-chocs, sa verve assurée, Choguel Maiga s’est attiré la sympathie de plusieurs de ses compatriotes. Le 13 août dernier, le Premier ministre malien avait été victime d’un malaise qui a obligé les dirigeants de la transition à le mettre en repos forcé. Dès lors, Abdoulaye Maiga fut désigné pour assurer l’intérim à la tête du premier ministère. Après cette longue période d’absence, Choguel Maiga a effectué son retour ce vendredi 25 novembre et il a notamment rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goita.

Choguel Maiga a rappelé son entière disponibilité à accompagner comme il se doit le pouvoir en place. Il s'agit de la première apparition publique du premier ministre qui a rassuré sur son état de santé. C’est un Premier ministre requinqué qui est de nouveau disposé à assurer pleinement ses fonctions. " Je voudrais saluer et féliciter le Président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu ces quatre derniers mois qui ont été très difficile pour les autorités. Quand on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de marche arrière" a signifié Choguel Maiga aux micros des journalistes. L'homme de 64 ans ajoutera que le colonel Assimi Goita va donner son accord dans quelques jours afin qu'il puisse reprendre ses fonctions de Premier ministre.

Durant son absence médicale de quatre mois, Abdoulaye Maiga, le chef du gouvernement intérimaire, a marché dans les pas de Choguel Maiga avec un discours franc et direct. L'on se rappelle notamment de sa fameuse intervention à la tribune des Nations Unies où le gradé de l'armée a livré un discours au vitriol contre la France. Les propos du premier ministre par intérim avait alors fait couler beaucoup d'encre et de salive.