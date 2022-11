Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la lune de miel, surtout que Bamako, garde prisonniers 46 soldats ivoiriens qu'il accuse d'attenter à la "sûreté" de l'Etat malien. Selon des sources concordantes, des tractations se poursuivent entre les deux capitales pour obtenir la libération de ces soldats. C'est dans ce contexte qu'on apprend que la Côte d'Ivoire va se retirer de la MINUSMA. En effet, le pays a adressé une correspondance aux Nations Unies, via son ambassadeur au niveau de l'organisation planétaire. Dans cette lettre, Abidjan fait clairement savoir qu'elle va retirer progressivement ses soldats et policiers de la Minusma; la Force de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, après l'arrestation de ses soldats traités de mercenaires par Bamako.

L'Onu avait exigé la libération immédiate des soldats arrêtés

La Côte d'Ivoire a donc fait savoir aux Nations Unies, que son personnel en l'occurrence les militaires et les policiers ivoiriens de la Minusma ne seront pas remplacés en août 2023 comme prévu. Il ajoute aussi qu'il mettait fin à la rotation des troupes. Pour l'instant, Bamako n'a pas réagi, encore moins la Minusma. En septembre dernier, l'Onu avait exigé la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus au Mali. Abidjan soutient de son côté que ces soldats arrêtés étaient membres d'un contingent de sécurité et de logistique qui opérait dans le cadre de la mission de maintien de la paix au Mali. Le pays du Colonel Assimi Goïta n'est évidemment pas de cet avis.

Après la Grande Bretagne

Rappelons qu'en juillet dernier, après l'arrestation des soldats ivoiriens, l'Onu avait contredit la version d'Abidjan. « Les troupes ivoiriennes n’appartiennent pas aux forces de la Minusma. Une requête de la Côte d’Ivoire, pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n’a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. », avait déclaré le porte-parole des Nations Unies Fahran Faq . Si la Côte d'Ivoire quittait le Mali, elle emboîterait le pas à la Grande Bretagne qui a annoncé hier lundi, le retrait de ses troupes et de ses moyens logistiques mis au profit de la Minusma. La France, elle a depuis quitté le Mali.