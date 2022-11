Un prêtre allemand d'obédience catholique est introuvable depuis ce dimanche 20 novembre 2022. Selon des religieux de la conférence épiscopale, il est porté disparu. Le prêtre donnait des cours dans l'institut africain de formation islamo-chrétienne comme à son habitude ce dimanche. Il est parti et n'est plus revu mais son véhicule a été retrouvé dans un quartier de Bamako la capitale malienne.

Un prêtre catholique disparaît mystérieusement ce dimanche à Bamako. Il n'est pas retrouvé près de 24h après avoir constaté sa disparition. Les proches du prêtre et les religieux évoquent la thèse d'un enlèvement. Un responsable de la conférence épiscopale de Bamako raconte à l'AFP que «la voiture de Hans-Joachim Lohre a été retrouvée dans un quartier de Bamako non loin de l'institut de formation où il donne des cours». Le prêtre de nationalité allemande, surnommé Ha-Jo était chargé de cours sur le dialogue interreligieux à l'Institut de formation islamo-chrétienne de Bamako où il vit depuis une trentaine d'années.

La disposition de Hans-Joachim Lohre inquiète ses proches et des religieux. Un travailleur du Centre foi et rencontre de Bamako témoigne que le prêtre «enseigne le dialogue des religions et croit vraiment possible la cohabitation pacifique des religions». La police confie à l'AFP que «tout était mis en oeuvre pour retrouver le père Ha-Jo». Depuis que le Mali est en crise, ces genres d'enlèvement sont récurrents dans le pays.