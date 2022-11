Les Etats-Unis ont connu cette semaine des élections. Dans le pays de l'Oncle Sam hier, se sont tenues les élections de mi-mandat que les américains appelle midterms qui sont un rendez-vous électoral pendant lequel sont désignés les représentants des deux chambres du Congrès des USA. Ce rendez-vous a lieu au milieu du mandat de quatre ans du président américain, c'est ce qui explique son nom. Cette année, cette élection est importante pour les républicains et les démocrates puisque depuis l'arrivée du président Biden, la politique a fondamentalement changé et une rupture a été constatée par rapport à son prédécesseur. Dans la journée d'hier, l'ex-président Trump a appelé les américains à manifester.

Hier mardi, les Etats-Unis ont connu les élections de mi-mandat au cours desquelles l'avenir de l'ancien président Donald Trump et celui de l'actuel locataire de la Maison-Blanche Joe Biden se jouent. Pendant la campagne, les deux camps ont livré une bataille sur le terrain pour conquérir le cœur du plus grand nombre d'américains. L'ancien président n'a pas laissé le temps passé avant de commencer à dénoncer des irrégularités. C'est sur son réseau social que l'ancien président a donné de la voix et a appelé les américains à manifester. L'information a été rapportée par plusieurs médias internationaux depuis quelques heures.

Donald Trump a dénoncé des multiples votes d'électeurs. «A Detroit, on a dit à des électeurs dans un bureau de vote qu'ils avaient déjà voté.», a par exemple écrit le magnat de l'immobilier et ancien président des Etats-Unis. Et l'ancien président a affirmé que ce n'est pas seulement à Détroit que cela se passe. Il a appelé ses partisans à manifester pour mettre la pression surement sur les autorités. «Cela se passe en grand nombre, également ailleurs. Protestez, protestez, protestez», a écrit l'ancien président républicain Donald Trump.