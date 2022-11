L’Italie a dénoncé ce vendredi 11 novembre 2022 les mesures de coercition prises par l’Etat français à son encontre suite à son refus d’accueillir le navire humanitaire Océan Viking. Ce navire qui transportait 230 migrants a dû accoster à Toulon en France. La nouvelle cheffe du gouvernement français Georgia Meloni fustige cette attitude de son voisin et rappelle que son pays a déjà accueilli des dizaines de milliers de migrants. L’Italie et la France ne s’entendent pas sur la politique de l’immigration avec l’arrivée Geogia Meloni à la tête du conseil italien.

La dirigeante de l’extrême droite qui mène une politique d’immigration très dure connait un accrochage avec son voisin français. Le gouvernement a pris des mesures contre l’Italie après qu’elle ait refoulé le navire humanitaire Ocean Viking. Le port de Toulon a accueilli le navire et « un tiers » des passagers migrants seront « relocalisés » en France. Georgia Meloni a fustigé une « agressive, incompréhensible et injustifiée » de la part de la France. « J’ai été très marquée par la réaction agressive du gouvernement français qui est incompréhensible et injustifiée. Je crois qu’il faut mettre en parallèle deux chiffres : l’Ocean Viking est le premier navire de l’ONG à accoster en France, avec 230 migrants. Cela a suscité une réaction très dure contre l’Italie, qui a pour sa part permis à 90 000 migrants de débarquer », a-t-elle déclaré au cours d’une grande conférence de presse. La cheffe du gouvernement italien a tenu à repréciser qu’elle entend gérer autrement la question de l’immigration. « Nous ne sommes plus en mesure de nous en occuper et nous avons un mandat pour nous en occuper de manière différente », a-t-elle ajouté.

Georgia Meloni a été élue le mois dernier sur la base d’une campagne anti-immigration. Par le passé, elle dénonçait la politique des gouvernements antérieurs qui accueillaient des milliers de migrants. Elle veut réduire le nombre d’entrées sur le territoire car précise-t-elle « il n’est écrit dans aucun accord » que l’Italie doit être « le seul port possible de débarquement en Méditerranée ». Elle ne comprend pas la brouille avec la France pour quelques centaines de migrants refoulés. « Hier, six cents personnes ont débarqué en Italie. Et pour 234 personnes, les relations diplomatiques sont rompues ? Quelque chose ne fonctionne pas. Ce n’est pas intelligent de se disputer avec la France, l’Espagne, la Grèce, Malte ou avec d’autres pays. Je veux chercher une solution commune » a-t-elle souligné. Elle rassure néanmoins ses pairs européens de son envie de privilégier une solution commune.