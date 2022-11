Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est mis à dos les leaders de l'OTAN. Il a contredit à plusieurs reprises l'OTAN sur un tir de missile qui a fait deux morts en Pologne. Zelensky l'a attribué à la Russie alors que les alliés occidentaux disent le contraire. Ils affirment que le missile est de provenance ukrainienne. Mais Kiev insiste et irrite ses alliés. Ils appellent le président ukrainien à reconnaître son erreur stratégique dans sa défense.

Zelensky se met en difficulté auprès de ses alliés occidentaux. Les deux parties ne s'entendent pas sur la provenance d'un tir de missile sur le sol polonais faisant deux morts. Kiev a accusé la Russie ce mercredi d'être à l'origine de ce tir. Mais cette thèse contredit Washington et l'Europe qui déclare qu'il s'agit d'un missile ukrainien. Le président ukrainien persiste et multiplie les déclarations. Il l'a repris ce mercredi lors d'une intervention dans la presse.

"Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous", a-t-il insisté. Du côté de l'OTAN, on est plutôt prudent et prête une première fois foi à la déclaration russe qui dément avoir bombardé le sol polonais. Le président polonais Andrzej Duda a attribué ce tir à un accident venant de la défense ukrainienne. "Rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne", a-t-il réagi. Cette affirmation est corroborée par Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche qui y trouve une situation atténuante. "Dans le contexte, on peut l'excuser"

Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a déclaré qu'il n'y a pas d'éléments qui indique une attaque délibérée. Dans son analyse, l'éditorialiste politique internationale Ulysse Gosset remarque qu'une première fois, la Russie et l'OTAN sont d'accord sur un sujet. "Pour la première fois, la Russie dit quelque chose qui se révèle être exact à propos de ce missile, ce qui met en difficulté la propagande de l'autre côté", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Les alliés veulent que Volodymyr Zelensky reconnaisse que Kiev a commis une erreur d'appréciation dans sa défense. Ils comprennent que le pays a subi une journée éprouvante suite aux frappes russes sur le territoire ukrainien. "Dans le contexte, on peut l'excuser, parce que c'est la première fois qu'il dérape un peu", explique Ulysse Gosset. Mais le fait que Volodymyr Zelensky insiste et persiste irrite ses alliés. Le général français Michel Yakovleff a critiqué le dirigeant ukrainien dans une déclaration sur FranceInfo. "Il a perdu une occasion de se taire. Il a un capital de sympathie mais je ne vois pas pourquoi il s'est précipité. C'est gênant pour lui vis-à-vis de l'Otan et ça ouvre un vrai boulevard à la propagande russe. Il se complique la vie."