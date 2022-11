Partenaire du Niger, la France vient de lui faire don de deux nouveaux hélicoptères de combat Gazelle et des pièces détachées en plus des 3 premiers. Ce soutien rentre dans le cadre d’un projet de formation hélicoptère que suit l’armée du Niger actuellement et dans lequel le pays donateur dit avoir déjà déboursé 24 millions d’euros. Des dons qui interviennent après le départ du Mali et après de grosses frictions avec le pays de Goïta qui a lui, noué des contacts avec la Russie, son nouveau partenaire.

Reconnaissant pour ces engins de combat que la France vient de fournir à son pays, Alkassoum Indatou, ministre de la défense du Niger n’a pas manqué d’exprimer son remerciement à son endroit. Selon lui, cet acte qu’elle vient de poser confirme son soutien sans condition pour l’aider à gagner contre les terroristes. Il a profité de l’occasion pour ressortir le bien-fondé de la collaboration entre les deux pays. Collaboration grâce à laquelle les paysans de Tillabéri près de la frontière du Mali ont pu se rendre dans leurs champs sans faire face aux attaques des terroristes.

Augmentation des attaques

Pour rappel, la région des paysans est confrontée depuis 2017 à la violence des mouvements des groupes djihadistes. En 2021, les habitants de cette zone ont été menacés par les assauts sanglants qui ont connu un soudain rebondissement. De leur côté, les forces de sécurité du Niger ont entrepris d’importantes actions pour mieux contrer les agressions du camp ennemi dont le pays est victime depuis 2015. Dans ce sens, la France a également manifesté son appui en envoyant 250 de ses soldats combattre vers la frontière malienne.