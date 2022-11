Le Gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji a transmis le mercredi 08 novembre 2022 à la Commission électorale nationale autonome (Cena) la Liste électorale informatisée (LEI). Cette Liste électorale informatisée sera utilisée dans le cadre des prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. En marge de la cérémonie à la remise de cette Liste électorale informatisée, le premier responsable de l’Anip s’est prononcé sur certaines personnes qui croient que le Numéro personnel d’identification (NPI) est un kit de complaisance.

Le gestionnaire mandataire de l’Anip a, dans ses propos, mis en garde les gens qui se permettent de dire qu’ils pourraient falsifier le Numéro d’identification personnelle. Il a déclaré que ceux qui vont s’adonner à ce genre de comportements s’exposent dangereusement aux rigueurs de la loi. Cyrille Gougbédji a laissé entendre qu’ils seront emprisonnés. C’est pour cela qu’il a souhaité que chacun prenne lui-même son NPI à l’Anip ou dans les mairies. Il a indiqué qu’il y a des représentations de l’Anip dans toutes les mairies sur toute l’étendue du territoire national.

«Attention aux faussaires qui aiment falsifier tout, ils vont se faire prendre » a-t-il lâché. Car, selon lui, les documents de l’Anip sont des documents qui sont sécurisés et il y a des applications pour leur authentification. C’est pourquoi, ceux qui vont tenter d'imiter ou de falsifier, le gestionnaire mandataire de l’Anip a affirmé qu’ils ne savent pas quand est-ce qu’ils seront soumis à un contrôle et lorsqu'on les détecte, ils seront arrêtés et subiront alors la rigueur de la loi.