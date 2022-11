La Russie et la Chine s'opposent à une résolution américaine introduite au conseil de sécurité de l'ONU sur les essais balistiques de la Corée du Nord. Elles qualifient le programme politique proposé de "bancal" pour la péninsule coréenne. Les russes considèrent que c'est injuste que les États-Unis et leurs alliés fassent leurs exercices militaires dans la zone mais en empêchent en même temps la Corée du Nord. Les États-Unis ont échoué à faire passer une résolution au conseil de sécurité de l'ONU visant à empêcher la Corée du Nord des essais balistiques dans la péninsule coréenne. La résolution américaine s'est heurté au véto de la Chine et de la Russie.

Les deux alliés n'adhèrent pas au programme proposé par Washington. La Russie estime que "Washington veut forcer Pyongyang à désarmer unilatéralement par des sanctions et des pressions. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon continuent à effectuer des exercices militaires dans la région dans le cadre d'un nouveau concept de dissuasion. Nous voyons à nouveau ce cercle vicieux dans le contexte nord-coréen.", a déclaré Anna Evstigneeva, numéro deux de la Russie à l'ONU. La diplomate assure que son pays "s'oppose à toute activité militaire qui constitue une menace pour la sécurité de la péninsule et des États d'Asie du Nord-Est".

La Russie tout comme la Chine refusent ce qu'elles qualifient de " doctrine de sécurité unilatérale de Washington". Le représentant de la Chine à l'ONU, Zhang Jun, dénonce les tensions sans cesse croissantes dans la zone. Il se dit être préoccupé par la situation et assure la Chine souhaite que les parties concernées progressent vers une entente dans la région car souligne-t-il cela n'arrange les intérêts de personne. "Le monde d'aujourd'hui est plein d'incertitudes et la péninsule coréenne ne peut se permettre de nouveaux dommages et une nouvelle détérioration de la situation", a-t-il expliqué. Il appelle les États-Unis à revoir leur copie afin de faire des propositions réalistes qui vont convenir aux préoccupations légitimes de la Corée du Nord. De son côté, l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas Greenfield a demandé au conseil de sécurité de "tenir la Corée du Nord responsable de sa rhétorique dangereuse et de ses actions déstabilisantes". La Corée du Nord effectue de nombreux essais balistiques dans le cadre du lancement de missiles balistiques à courte et longue portée.