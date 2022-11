Entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) la situation est tendue depuis plusieurs mois. Après l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, l'alliance a apporté son soutien au pays de Zelensky et critiqué l'action du président Vladimir Poutine. Récemment, sur la messagerie Telegram, l'ancien président russe Dmitri Medvedev, a critiqué le soutien qu'apporte l'organisation au pays de Volodymyr Zelensky et a appelé à la dissolution de l'alliance.

Dmitri Medvedev, l'ancien président russe tacle l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Dans un message sur la messagerie Telegram, M. Medvedev a accusé l'alliance d'avoir commis des coups d'État "dans des pays souverains du monde entier", tué plusieurs civils et destitué des dirigeants légitimes dans leurs pays. Pour lui, l'organisation ne peut être absout de ses péchés. "Même le plus haut pontife ne pourra pas les absoudre de leurs péchés", a relevé l'ancien président russe Dmitri Medvedev.

L'ancien dirigeant russe Dmitri Medvedev qui occupe un rôle de premier plan dans l'administration de Poutine a affirmé que "le monde civilisé n'a pas besoin de cette organisation" . Accusant l'alliance de servir les intérêts d'une poignée de pays, Medvedev a dit ce qu'il pense de l'essence de l'organisation. "Dès sa formation, l'OTAN a démontré à plusieurs reprises son essence de société purement fermée, agissant dans l'intérêt d'une poignée de pays anglo-saxons et de leurs copains", a déclaré Medvedev sur Telegram.