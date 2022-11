Le président américain Joe Biden a informé les partenaires du Groupe des sept (G7) et de l’Otan que l’explosion en Pologne avait été provoquée par un missile ukrainien de défense aérienne. C’est ce qu’a indiqué mercredi à l’agence Reuters une source au sein de l’Otan. Plus tôt ce mercredi, les dirigeants des pays du G7 et de plusieurs États membres de l’Otan se sont rencontrés d’urgence en marge du sommet du Groupe des vingt (G20).

À l’issue de cette rencontre le président des États-Unis Joe Biden a déclaré que les informations préliminaires infirmaient l’affirmation selon laquelle le missile, qui était tombé en Pologne, avait été tiré depuis la Russie. Du point de vue de sa trajectoire, il est peu probable qu’il soit tiré depuis la Russie, a-t-il ajouté, en soulignant qu’il s’agissait d’informations préliminaires. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes n’avaient frappé aucune cible près de la frontière entre l’Ukraine et la Pologne.

Comme l’a souligné le ministère, les photos de fragments publiées par les médias polonais n’ont rien à voir avec le matériel russe. Mardi, un missile est tombé dans le village de Przewodow (voïvodie de Lublin), situé dans l’est de la Pologne à la frontière avec l’Ukraine, tuant deux personnes. Selon le président polonais Andrzej Duda, il n’y a pas encore de preuves de la provenance du missile. Le ministère polonais des Affaires étrangères avait affirmé que le missile était de fabrication russe. (avec TASS)