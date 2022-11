Le marathon budgétaire pour l'exercice de l’année 2023 démarre ce jeudi. L'annonce est de la cellule de communication de l’assemblée nationale. Pour cette année le budget du Sénégal a connu une augmentation substantielle estimée à 6 milles 400 milliards de francs CFA par les autorités étatiques. Pour la matinée du jeudi, il sera question pour les députés d’examiner les budgets des pouvoirs publics.

A savoir la présidence de la république, l’assemblée nationale, le haut conseil des collectivités territoriales, la cour suprême, le conseil constitutionnel, la cour des comptes et enfin la primature. Une session qu’on annonce des plus difficiles compte tenu de la nouvelle configuration de l’assemblée nationale du Sénégal. En effet les dernières élections législatives ont donné un courte majorité au pouvoir en place qui se retrouve avec 82 députés contre 80 pour l’opposition dite composé de l’inter coalition Yéwi et Wallou. S'ajoutent deux députés non inscrits. Sauf qu'entre tant l’ancienne première ministre Aminata Touré en disgrâce avec ses anciens camarades a décidé de quitter la coalition au pouvoir pour s’inscrire comme député non inscrit.

Ce qui fait que le pouvoir se retrouve avec 81 députés contre 83 si l’opposition parvient à unir ses forces. D’ailleurs cette opposition incarnée par Yéwi avait bloqué les travaux de l’élection du président de l’assemblée nationale lors de la session d’ouverture de cette 14éme législatures. Ces mêmes députés ont annoncé que désormais tout sera discuté à l’assemblée et qu'il n'est plus question de voter les lois comme cela se faisait en son temps. Une assemblée de rupture à tout point de vue disent- ils. Ce qui fait craindre des blocages et des difficultés dans les travaux en plénière même si le gros du travail a été effectué dans les commissions.