Exploitation aurifère dans le sud est du Sénégal région de Kédougou, les populations de plusieurs localités parlent de pillage de leurs ressources et se font de plus en plus entendre. Au fil des années, ces dernières n’arrêtent pas de crier leur désespoir et de dénoncer les externalités négatives provoquées par l’exploitation aurifère à Sabodala et dans la zone de Missarah à Saraya. Le forum civil, section Kédougou s’est fait le porte parole des populations en dénonçant dans un communiqué cette exploitation abusive de leurs ressources.

Pour tenter d’apporter des réponses à ces misères, l’entreprise SGO n’hésite pas à déployer une batterie de communications autour de maigres réalisations qu’elle qualifie de « responsabilité sociétale d’entreprise ». Le département de Saraya partage ces mêmes misères avec les populations de Houndé, de Boungou, de Mama et de Waghion au Burkina Faso où l’entreprise Endeavour Mining exerce aussi des activités d’exploitation minière. Il en est de même pour les populations d’Ity en Côte d’Ivoire et probablement celles de Lafigué du même pays.

Pendant ce temps, l’entreprise Endeavour Mining, société mère de Sabodala Gold Opération, informe avoir distribué plus de 300 milliards de FCFA de dividendes à ses actionnaires. Cette forte somme reversée aux actionnaires de Endeavour Mining montre à suffisance que les populations des zones minières sont laissées en rade, comme à Saraya. Des populations qui vivent dans la précarité, sans eau ni électricité, les actionnaires eux se partagent des milliards perpétuant ainsi une injustice sociale chronique dans la partie Est du Sénégal, en particulier, et en Afrique de l’Ouest en général.

Il est inadmissible que cette somme soit répartie entre des actionnaires au moment où l'entreprise se glorifie de la distribution à grande pompe de matériels médicaux modiques. Cette situation est inacceptable. Il y’a quelques semaines, pour garantir le développement territorial inclusif des zones minières, le Président de la République avait instruit, le Premier ministre Amadou Ba, lors du Conseil des Ministres du 19 octobre 2022, " à réunir les "Ministres et les sociétés minières impliquées en vue du déploiement urgent d'actions conséquentes de promotion de l'emploi local et d’amélioration du cadre de vie des populations en termes de réalisation d'infrastructures économiques et sociales de base". Une instruction qui n'est pas suivie d'effet jusque-là alors que les actionnaires, eux, continuent à engranger des milliards en dividendes. La boulimie actionnariale est une remise en cause du principe constitutionnel selon lequel "les ressources naturelles appartiennent au peuple" rappelle le forum civil.