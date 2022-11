Le président de la république du Sénégal Macky Sall a pris des décisions fortes allant dans le sens de la réduction du coût de la vie jugé trop cher. Pour cela il a agit sur les prix des denrées de consommations courante tel que le riz, le sucre, l’huile et le pain. Le président Macky Sall a aussi décidé de réguler le prix du loyer à Dakar avec une nouvelle grille tarifaire caractérisée par une baisse du coût du loyer. La flambée des prix des denrées de premières nécessités au Sénégal avait fini d’exacerber la plupart des chefs de ménages. Tous les produits de consommation courante ont augmenté de façon vertigineuse sans que l’état ne puisse agir.

Une des conséquences de la guerre russo-ukrainienne liée à la flambée du prix du baril de pétrole, les tensions dans les stocks tout comme les taxes découlant du fret. Une impuissance qui a suscité l'ire des populations qui voient à travers cette attitude un aveu d’impuissance des autorités à pouvoir contrôler et réguler le marché. Pour redorer son blason, le chef de l’état Macky Sall conscient du mécontentement des populations qui l’ont démontré lors des élections législatives de juillet dernier qu’il a remporté avec une courte majorité à l’assemblée nationale, se devait d’agir. C’est ainsi qu’il a réuni au palais l’ensemble des acteurs pour des concertations en début du mois d'octobre en vue de lutter contre la vie chère. Au cours de cette rencontre , le président Sall avait instruit son premier ministre nouvellement nommé Amadou Ba de conduire ses travaux pour un délai de 3 semaines à l'issue desquels travaux, des propositions lui soient faites. Ce qui a été fait ce dimanche puisqu' il a présidé cette consultation sur la vie chère. Ainsi des décisions majeures ont été prises allant dans le sens de réduire le prix de certaines denrées et produits.

Parmi ces denrées il y a le riz. Le Kg est fixé par l’état désormais à 375 fcfa alors que le prix avait atteint les 600 voire 700 fcfa. Autre baisse décidée celle du prix de l’huile 1200 fcfa contre 2000 f le litre ces derniers temps. Dans cette liste figure également la baisse du prix de la baguette de pain 175 Franc et le Kg de sucre 575 franc contre 900 fcfa. Des produits qui constituent la nourriture de base des sénégalais. Et donc avec cette baisse, les populations pourront sans nulle doute respirer un tant soit peu. Autre mesure importante prise au cours de cette rencontre, c'est la baisse du coût du loyer à Dakar plus que exorbitant. Des bailleurs se permettaient même de demander 4 mois d’avance ce qui est devenu inacceptable pour le chef de l'État. Là également une nouvelle grille tarifaire a été établie. Les locataires qui payent entre 50.000 et 300.000 vont connaître une réduction de 20% du prix du loyer. Les loyers compris entre 300.000 et 500.000 verront une baisse de 10% et pour les 500 milles et plus, le taux est fixé à 5% de réduction. Reste à savoir si ces décisions seront appliquées sur le terrain car les dernières mesures de baisse du coût du loyer, s'étaient soldées par un échec. Toutefois les autorités ont décidé pour cette fois si de sévir et de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur contre tout contrevenant.