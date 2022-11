M. Ndiaye et ses complices appartenant à un réseau spécialisé dans le trafic de migrants viennent d’être démasqués par la police. Jusque-là, l’opération du patron et de sa bande consistait à convoyer des voyageurs clandestins vers la Lybie. Il officiait sous le couvert d’une agence de voyage à Tambacounda, dont il est le propriétaire. Mais plus maintenant. Il a été traqué par la police et est actuellement placé sous mandat de dépôt après que des migrants aient portés plainte contre lui.

Selon la presse sénégalaise qui a rapporté l’information, M. Ndiaye prenait de l’argent chez les voyageurs clandestins. Des frais conséquents allant de 500.000 à 750.000fcfa avant de leur permettre de prendre départ de Tamba, la plus grande ville du Sénégal pour se rendre en Lybie, leur destination de façon clandestine. Ensemble, avec ses collaborateurs, il réussissait leur mission jusqu’au jour où il a failli. Des migrants escroqués se sont alors plaints auprès des autorités compétentes pour que l’homme réponde de ses actes.

L'ex-patron témoigne

Il faut dire qu’avant de s’engager dans le trafic de migrants, l’homme actuellement dans les mailles de la police travaillait en tant qu’employé chez un certain A. Cissé. Ce dernier a aussi donné son témoignage qui a permis de traquer le mis en cause en plus des migrants qui ont porté plainte. Précisons que Tamba, la zone de départ choisi par M.Ndiaye, mène vers cinq différents pays dont la Mauritanie, la Gambie, les deux guinées et le Mali.