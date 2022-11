Les États-Unis ont renforcé en cette période de guerre l’arsenal maritime de l’Ukraine. Dans la mer Noire, une demie douzaine de bateaux de combat ultramodernes patrouillent désormais. L’annonce a été faite sur le réseau social de l’oiseau bleu par l’expert naval américain H. I. Sutton. Selon les caractéristiques de ces navires, ils seraient seulement 12,2 mètres de long. Ces engins qui présentent une forme spéciale seraient capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 75 kilomètres par heure.

Face aux navires déployés par la Russie, ces bateaux seraient plus rapides. Les navires américains sont en plus dotés des technologies radar les plus récentes. Ceci leur permet de détecter les menaces cachées sous la surface de la mer. Les navires jouissent également d’une protection balistique à cause de leur coque en aluminium soudé spécial. A en croire les précisions du site web des concepteurs, ils seraient à même de «résister à des combats prolongés». Selon d’autres informations supplémentaires apportées par l’expert naval américain H. I. Sutton deux mitrailleuses lourdes Browning M2 sont installées à l’avant et à bâbord de cette version du navire.

600 et 1000 coups par minute

L’autre spécialité est que ces armes sont capables de tirer entre 600 et 1000 coups par minute. Tout ceci intervient dans un contexte où la Russie et l’Ukraine continuent de s’affronter sur tous les fronts. Depuis quelques semaines, la crainte relative à l’usage de l’arme nucléaire dans ce conflit défraie la chronique. Les États-Unis accusent ouvertement la Russie de vouloir faire recours à ce type d’armes alors que la Russie nie cette intention.