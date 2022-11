Le rap américain une nouvelle fois en deuil. Le rappeur des Migos, TakeOff est mort après avoir été touché par balle dans une fusillade à Houston. Le drame s’est produit au cours d’une fête d’Halloween à laquelle la star américaine assistait. Depuis l’annonce de ce drame les fans sont toujours sous le choc et plusieurs hommages ont été déjà rendus à l’illustre disparu à travers les différents réseaux sociaux.

Âgé seulement de 28 ans, le rappeur des Migos a perdu la vie dans la nuit lu lundi 31 octobre dernier à Houston dans la ville du Texas, aux Etats-Unis. Tout est parti d’une partie de jeu qui avait eu lieu au cours de la fête d’Halloween organisé par le fils de J. Prince. Selon les informations rapportées, le jeu se jouait entre Quavo et TakeOff, les deux membres du groupe Migos. Mais malheureusement, les choses ont mal tourné et ont fini par des échanges de tirs entre les deux.

Et contrairement à Quavo qui s’en est sorti indemne, TakeOff, lui a été sérieusement touché et a été déclaré mort sur le coup. Plusieurs images du drame ont été partagées sur les réseaux sociaux et l’on pouvait apercevoir parmi le lot, une qui montrait le rappeur étalé au sol gisant dans un bain de sang. Dès l’annonce de la tragique nouvelle, les proches de Kirshnik Khari Ball de son vrai nom, ont multiplié les hommages à son égard.