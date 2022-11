Les autorités chinoises ne sont pas allées par quatre chemins pour répondre aux dernières déclarations de l’Australie sur « le niveau de concentration des productions de terres rares ». S’exprimant sur le sujet, la ministre australienne des Ressources a attaqué la Chine en faisant comprendre qu’elle « produit 168 kilotonnes d'équivalent d'oxyde de terres rares, tandis que le deuxième plus grand producteur, les États-Unis, n'en a produit que 43 kilotonnes ». Aussi, l’officielle australienne appelle-t-elle à la diversification des chaînes d'approvisionnement en terres rares.

Pour Madeleine King, « ce niveau de concentration de la chaîne d'approvisionnement, quel que soit l'endroit où se trouvent les points de concentration, entraîne des vulnérabilités importantes qui n'ont été que trop évidentes ces dernières années ». Elle a notamment lié tout ceci à l’échelle de la fabrication et de la demande de la Chine qui aurait contribué à la baisse du coût de certaines choses telles que le photovoltaïque solaire, les batteries et les moteurs électriques.

La Chine détient 90% des terres rares

La Chine n’a pas tardé à réagir à ces propos. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires Étrangères, Zhao Lijian, « les pays disposant de ressources minérales critiques doivent jouer un rôle positif pour assurer la sécurité, la sûreté et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement concernées ». «Personne ne devrait utiliser l'économie comme un outil ou une arme politique, pour déstabiliser les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales ou frapper le système économique mondial existant », a poursuivi ce responsable de la diplomatie chinoise tout en rappelant que son pays détient près de 90 % des terres rares qui sont très utiles à la fabrication de produits électroniques et des batteries.