Les personnes mises en cause dans le dossier relatif au trafic des passeports diplomatiques en République du Sénégal ont été fixées sur leur sort hier vendredi 25 novembre. Les gendarmes épinglés dans cette affaire ont été condamnés à un an de prison ferme. Dans ce dossier, des cadres de la Présidence de la république se sont retrouvés dans les mailles de la justice. Également, des agents en fonction au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sont tombés dans le filet de la justice.

D'après les informations rapportées par les médias locaux, l'homme d’affaires Limamoulaye Seck serait le maillon principal de cette chaine de faussaires. Aly Ndao, Badara Sambou et Cheikh IbnouAraby Samb, sont impliqués dans ce réseau. Il y a également Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangères.

L’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence avait pour rôle d'insérer les documents dans le lot qui sera approuvé par le chef de l’état. Quant à Assane Ndione du ministère des affaires Etrangères, il s'occupait de l’enrôlement et du retrait des documents après leurs confections. Placés sous mandat de dépôt le 13 décembre 2021, les faussaires ont été condamnés à un an d'emprisonnement ferme pour délivrance indue de documents administratifs.