Au moins quatre personnes ont été tuées et une quarantaine d’autres blessées dans une explosion qui a retenti ce dimanche dans l’avenue touristique piétonne Istiklal d'Istanbul, a fait savoir le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya. "L'explosion dans la rue Istiklal a fait 4 morts et 38 blessés", a-t-il indiqué dans un communiqué. L’explosion a secoué l’avenue touristique Istiklal dans le quartier de Beyoglu vers 16h20 (heure locale). De nombreuses personnes se trouvaient sur les lieux au moment de la déflagration. Selon le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya, le drame a fait au moins 4 morts et 38 blessées.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l’attentat commis ce dimanche dans l’avenue piétonne Istiklal à Istanbul. Le parquet turc a ouvert une enquête. L’hypothèse d’une attaque terroriste est envisagée. Les autorités ne citent pas la cause de l'explosion. Toutefois, le parquet d'Istanbul examine entre autres l’hypothèse d’une attaque terroriste. Le site Mynet indique qu'un sac rempli d'explosifs abandonné dans la rue aurait pu être à l'origine de l'explosion. L’avenue Istiklal est la plus populaire parmi les touristes et est très animée du matin au soir. Elle compte un très grand nombre de restaurants, cafés et boutiques ainsi que plusieurs musées et est longue de 1,4 kilomètre. Elle est le siège de nombreuses ambassades et structures diplomatiques, dont le consulat général de Russie à Istanbul.

Les autorités turques ont imposé ce dimanche une interdiction provisoire sur la publication dans les médias d'informations concernant l'explosion dans la rue piétonne Istiklal à Istanbul, indique un communiqué publié sur le site du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "Une interdiction temporaire de diffusion a été introduite après l'explosion qui s'est produite le 13 novembre dans le quartier de Beyoglu à Istanbul. Elle oblige les fournisseurs de services médias à respecter les principes des informations spécifiés dans la législation. Éviter les publications pouvant susciter la peur, semer la panique et les troubles dans la société ou servir les objectifs d'organisations terroristes", précise le document. (Tass)