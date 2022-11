Les ministres britannique et française des Affaires étrangères, James Cleverly et Catherine Colonna, ont condamné les autorités iraniennes pour leur réaction aux manifestations et le soutien qu'elles apporteraient à la Russie en Ukraine. C'est ce qui ressort d'une déclaration bilatérale publiée par le ministère des Affaires étrangères à la suite de la réunion des deux ministres à Paris ce vendredi. "Concernant l'Iran, ils ont condamné la répression brutale des manifestations pacifiques légitimes", indique le communiqué.

Les troubles en Iran ont eu lieu après les funérailles de Mahsa Amini, 22 ans. Selon la version officielle, cette jeune fille kurde a été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté un foulard. Pendant l'interrogatoire, elle a subi une crise cardiaque causant sa mort. Les médias sociaux, cependant, ont rapporté que Melle Amini aurait été battue par la police. Des émeutiers ont été arrêtés dans plusieurs villes iraniennes.

Sur le conflit en Ukraine

Les ministres ont également condamné l'implication présumée de Téhéran dans l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, "y compris l'utilisation de drones [iraniens]"."Ils ont condamné les activités déstabilisatrices de l'Iran au Moyen-Orient, notamment le transfert de drones et de missiles, s'engageant à renforcer la coopération internationale pour contrer ces activités", indique le communiqué. "Les ministres ont réitéré leur claire détermination à ce que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires et leur profonde inquiétude quant à son manque de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)", ont ajouté M. Cleverly et Mme Colonna.

Le 5 novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré à l'agence de presse Fars que Téhéran avait fourni des drones à Moscou en petit nombre quelques mois avant l'opération militaire en Ukraine. Selon la chaîne de télévision Al-Mayadeen, il a également déclaré que l'Ukraine avait annulé une réunion sur les questions d'armement avec la délégation iranienne, qui devait avoir lieu en Pologne, sous la pression des États-Unis. Moscou et Téhéran ont démenti à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles la Russie aurait reçu des drones iraniens destinés à être utilisés en Ukraine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces rapports de canulars et a souligné que l'armée russe utilisait des drones de fabrication nationale.