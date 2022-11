Le milliardaire nigérian Femi Otedola a dépensé 3 millions d'euros pour louer le yacht de son rêve d'enfance. En compagnie de sa famille et de son futur gendre l'artiste Enazi, il va y passer 3 semaines. Le milliardaire a loué le yacht appartenant à son idole grec Aristote Onassis à l'occasion de son 60ème anniversaire. Ils ont rejoint le yacht ce jeudi 03 novembre 2022. Femi Otedola réalise ainsi son rêve de petit garçon selon sa fille DJ Cuppy.

C'est dans une vidéo partagée et commentée sur les réseaux sociaux que Femi Otedola et sa suite ont été vus sur le yacht de l'ancien homme le plus riche du monde. Cette vidéo qui a suscité assez de commentaires a fait réagir la fille du milliardaire, DJ Cuppy de son vrai nom Florence. Elle a expliqué sur son compte Instagram les raisons pour lesquelles son père a dépensé autant d'argent pour se payer une visite et un séjour dans le yacht. «Mon père Femi Otedola, a toujours rêvé, petit garçon, de visiter l'emblématique super-yacht de 99 m Christina O parce qu'il appartenait à son (et mon) modèle Aristote Onassis », a-t-il fait savoir.

Femi Otedola devenu milliardaire a réalisé son rêve. Il n'a pas fait que visiter le yacht mais il va y séjourner pendant 3 semaines avec sa famille et son futur gendre, l'artiste Enazi qui y est invité par sa fille. "Pour fêter ses 60 ans, non seulement il a visité le yacht, mais il l'a affrété pour ses proches afin que nous puissions vivre ici pendant les 3 prochaines semaines ! En regardant mon père, je peux voir à quel point il est heureux, accompli et toujours incrédule. Voilà à quoi ressemble l'amour», a-t-il expliqué en conseillant ses fans de poursuivre leur rêve en référence à son père qui vient de concrétiser son rêve d'enfance.