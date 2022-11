Venue au travail comme tous les autres jours, Rafaela Alves dos Santos, une jeune infirmière employée de 24 ans dans une usine de fabrication de chips ne s'attendait pas à une aussi triste fin. En effet, la jeune femme a été victime d’un effroyable accident il y a quelques jours sur son lieu de travail. Elle a malencontreusement chuté puis s’est retrouvée sur un tapis roulant avant d’être écrasée par un broyeur de pommes de terre. Terrifiés par cet accident qui aurait pu être évité, ses collègues ne s'en remettrons sûrement pas de si tôt.

L'information a été relayée par le magazine britannique The Sun. le tapis roulant sur lequel la jeune femme a chuté l’a entrainée vers un dispositif de production dont le rôle consiste à acheminer les pommes de terre qui doivent être réduits en fines lamelles avant d'être aplatis. Mais pour une raison jusque-là indéterminée, la machine s’est mise à fonctionner alors que la jeune femme venait de tomber sur le tapis roulant. La victime a été malheureusement entraînée dans le processus de fabrication et a été gravement blessée à la tête avant d’être écrasée par un broyeur. Témoins impuissants de la scène, les autres employés étaient bien évidemment sous le choc, d'autant plus qu'ils ne pouvaient expliquer la raison pour laquelle la machine s'est remise automatiquement en marche.

Ses proches dévastés

Rafaela s'était déjà formée en tant qu'infirmière technicienne avant de déménager à Perdizes (la ville qui abrite l'usine) en mai. Sa mère dévastée a déclaré qu'elle avait déménagé avec sa sœur aînée et deux cousins à la recherche d'une vie meilleure. «Elle allait après son avenir, elle allait après ses rêves, pour travailler dans son domaine et prendre soin de moi... Rafaela était ma chérie. Mes autres filles étaient jalouses parce que nous avions une connexion très extraordinaire. C'était une fille affectueuse et sûre d'elle qui aimait s'habiller, acheter des chaussures, des vêtements, du parfum. Chaque matin, elle m'a envoyé un texto : "Bonjour, mon amour." Aujourd'hui, je ne lui ai pas eu bonjour.» a déclaré la mère de la victime meurtrie par ce terrible drame.