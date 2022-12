Les rencontres des quarts de finale du tournoi Arbre de Noël ont livré ce samedi 10 décembre 2022 les demi-finalistes. C’est le derby As Merco # Air Force qui a annoncé les couleurs sur le terrain mythique de Wembley d'Allègléta. Un derby véritablement chaud qui a tourné à l'avantage de As Merco après les épreuves fatidiques des tirs au but (2-0) suite à un nul vierge (0-0). L'autre derby qui a eu lieu sur le terrain des Pylônes a mis aux prises Shalaï Fc, tenant du titre et Family Fc. La confrontation Shalaï Fc # Family Fc a désigné son vainqueur toujours après les épreuves des nerfs. Shalaï Fc a fini par l'emporter (2-1). Quant à l’’équipe de Zéphyr Fc, elle a surpris par 1 but à 0 Abeilles d'Or, l'un des favoris de ce tournoi . Tombeur (1-0) de City Fc de Pahou par 1 but à 0, dans la deuxième rencontre sur le terrain de Wembley, Fifa United rejoint le carré d'As. Elle sera face en demi-finales à As Merco dans une affiche inédite.

Les soutiens du FNDAJSL et de l'OBSSU

Pour marquer d'une empreinte indélébile cette 10è édition du tournoi Arbre de Noël, le Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, des Sports et Loisirs (FNDAJSL) et l'Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) ont décidé de soutenir et d'accompagner la compétition. Des soutiens reconnus et salués par le promoteur Ambroise ZINSOU. « Cette compétition a pour objectif de rassembler les jeunes de Togoudo et environ autour d'un loisir sain qu'est le football », a-t-il affirmé. A l'en croire, c'est une occasion offerte à ces jeunes de se retrouver à la fin de chaque année pour s'échanger de bons vœux. Pour lui, c'est toute la jeunesse de Togoudo et environs qui en sortent gagnants.

Résultats des quarts de finale

As Merco#Air Force (Ozyris): 0-0 (2-0, a.t.b)

FAMILY FC #Shalaï FC: 0-0 (1-2 a t.b)

FIFA United # City FC: 1-0

Abeilles d'Or#Zéphyr FC: 0-1

Affiches des demi-finales

Samedi 17 décembre 2022

Terrain Wembley

As Merco#Fifa United à 16h

Terrain PYLÔNES

SHALAÏ # ZÉPHYR FC à 15h