Les États-Unis ont donné leur autorisation pour la vente d’armes potentielle de 180 millions de dollars à Taïwan. Cette annonce qui intervient dans un contexte de tension entre l’île et la Chine a été faite par le Département d’État américain ce mercredi. On retient de ce processus que l’administration Biden a informé le Congrès de son approbation de la vente de systèmes de pose de munitions antichars à lancement de véhicules et d'équipements connexes au Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei.

« Cette proposition de vente sert les intérêts nationaux, économiques et de sécurité des États-Unis en soutenant les efforts continus du bénéficiaire pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible », martèle notamment le communiqué du Département d’État. « La vente proposée contribuera à améliorer la sécurité du destinataire et contribuera au maintien de la stabilité politique, de l'équilibre militaire et du progrès économique dans la région. », a poursuivi le communiqué.

La visite de Nancy Pelosi

Même si ce n’est pas la première fois que les États-Unis fournissent ce type de soutien militaire à Taïwan, cette vente risque fort de susciter la colère de la Chine dans un contexte de bras de fer entre les deux pays. Il y a quelques mois, la patronne de la Chambre des représentants aux États-Unis Nancy Pelosi avait suscité de vives réactions au sein de la classe politique américaine en effectuant une visite à Taïwan. Le vendredi 5 août 2022, le pays a annoncé « imposer des sanctions » à la femme politique ainsi qu’à sa « famille proche ». Selon la diplomatie chinoise, en décidant de se rendre à Taïwan, elle s’est « gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et a porté atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale ».