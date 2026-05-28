Forum eurasiatique : Poutine juge « inévitable » le remplacement des travailleurs par l'IA

Le président russe Vladimir Poutine a averti, ce 28 mai, que l’intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de professions entières à l’échelle mondiale. Ces déclarations ont été faites lors de la session plénière du Forum économique eurasiatique, réuni à Astana, au Kazakhstan, en marge d’une visite d’État de deux jours.

Devant les dirigeants des États membres de l’Union économique eurasiatique, Poutine a qualifié de « tout à fait réel » le scénario dans lequel des millions de personnes perdraient leur emploi ou seraient contraintes de se reconvertir. « Des professions entières pourraient disparaître parce que l’intelligence artificielle viendra remplacer l’humain », a-t-il déclaré, selon l’agence RIA Novosti.

L’IA déjà présente dans les postes de premier échelon

Poutine a détaillé les secteurs déjà affectés : l’automatisation des processus, le traitement et l’analyse de documents, ainsi que le développement de code informatique. Dans ces domaines, l’IA remplace des salariés de premier échelon et serait en mesure, à terme, de supplanter également le personnel de niveau intermédiaire. Il a qualifié ce mouvement d’« irréversible et inévitable ».

Le Kremlin défend une position constante sur le sujet. En novembre 2025, lors de la conférence internationale AI Journey à Moscou, Poutine avait demandé au gouvernement d’élaborer un plan national de déploiement de l’IA dans tous les secteurs de l’économie russe d’ici 2030. En avril 2026, il avait déclaré que « la souveraineté même de l’État russe » dépendrait de sa capacité à maîtriser ces technologies.

Une restructuration du marché du travail annoncée

Face aux risques identifiés, Poutine a réaffirmé la nécessité d’adapter les systèmes de formation et de reconversion professionnelle. En janvier 2026, une commission présidentielle dédiée au développement de l’IA a été créée, coprésidée par le vice-Premier ministre Dmitri Grigorenko et le chef-adjoint de l’administration présidentielle Maxim Oreskhine, avec pour mandat de proposer des mesures concrètes avant la fin de l’année.

Le Forum économique eurasiatique réunit les chefs d’État de Russie, du Kazakhstan, de Biélorussie, du Kirghizstan et d’Arménie. Les conclusions de la session plénière de ce jour devraient être intégrées aux travaux de la prochaine réunion du Conseil suprême eurasiatique, dont la date n’a pas encore été annoncée officiellement.