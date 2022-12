Dans quelques jours, l’année 2022 laissera place à l’année 2023 qui s’annonce fructueuse selon Tofâ 2023. Après consultation de ce dernier, il ressort qu’il faut de la retenue et beaucoup d’attention pour une meilleure année. Benin Tofâ 2023 a été consulté ce dimanche 04 décembre pour une projection et une idée de la couleur de l’année 2023 pour les populations. L’oracle a révélé que l’année qui vient est sous trois signes à savoir « sâ-tchè, losso-mèdji et trukpin-lètè ». Selon les explications des dignitaires, ces signes révèlent une année fructueuse remplie de succès et de prospérité.

Mais la jalousie, le sabotage et les menaces ne manqueront pas. « L’année sera positive avec beaucoup d’opportunités et beaucoup de moyens financiers mais, le fâ nous demande de savoir comment gérer les affaires pour ne pas dilapider ses biens, de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour ne pas subir de la persécution étrangère », selon le prêtre consultant du fâ David Koffi Aza. La consultation de Toffa a abouti aussi à des recommandations. L’avortement, l’infidélité et la trahison sont impérativement à éviter.