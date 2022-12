Les Nations unies se sont récemment prononcées sur la montée du racisme en France. En effet, le vendredi 02 décembre 2022, 18 experts indépendants du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale ont fait part de leur préoccupation concernant « la persistance et l'ampleur des discours à caractère raciste et discriminatoire, notamment dans les médias et sur internet ». Cette inquiétude a été soulevée après un examen régulier de la politique française envers ses minorités, les 15 et 16 novembre 2022. Le comité des Nations unies a par ailleurs abordé dans ses observations finales, l’affaire du décès d’Adama Traoré.

Assa Traoré a « été victime de messages diffamatoires »

Ce dernier est mort en 2016 après son interpellation par les éléments de la gendarmerie française. La cause de sa mort n’a toujours pas été établie par les autorités françaises. S’agissant de cette affaire, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé à la justice de « conclure l’enquête ». Le comité a également exprimé son inquiétude quant au fait que la sœur d’Adam Traoré, Assa, ait « été victime de messages diffamatoires et de menaces en ligne, en particulier dans le compte Twitter des syndicats de la police ».

Pour rappel, les observations faites par le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale interviennent après l’acquittement par la justice française du frère d’Assa Traoré, Bagui. Ce dernier avait été arrêté lors de violences urbaines Persan et Beaumont-sur-Oise avec plusieurs personnes dans le cadre des manifestations de la mort d’Adama Traoré. Certains avaient été accusés de tirs d'armes à feu sur les forces de l'ordre. A l’issue du procès le vendredi 9 juillet 2021, Bagui a été acquitté par la cour d'assises du Val-d'Oise. Son ex-compagne, de même qu’un autre homme accusé d'avoir tiré sur les forces de l’ordre, avaient été acquittés.