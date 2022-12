Un homme armé d’une hache a attaqué les clients du magasin Lidl de Jeumont, dans le nord de la France. Trois personnes ont été grièvement blessées, dont l’auteur des faits, un homme d’une quarantaine d’années, qui aurait retourné l’arme contre lui, a fait savoir lundi le quotidien régional la Voix du Nord. Selon ses informations, toutes les personnes blessées ont été hospitalisées. Aucun pronostic vital ne serait engagé.

Les douze personnes, dont quatre enfants, présentes dans le magasin au moment des faits, ont été prises en charge par une cellulle psychologioque. "En plus de vingt ans de carrière, je n’ai jamais vu autant de sang, témoigne un policier relayé par la Voix du Nord. Je suis choqué, je ne pensais pas qu’une telle chose pouvait arriver ici". L’incident a eu lieu ce lundi, aux alentours de 19 heures (heure locale). L’assaillant, un homme d’une quarantaine d’années, qui ne serait pas connu des services de police serait entré dans le magasin avec un sac rempli d’armes et a attaqué des clients.

Ensuite l’assaillant aurait retourné l’arme contre lui, et serait lui-même le plus grièvement blessé. Il a été héliporté vers 21 heures au centre hospitalier régional de Lille. L’identité judiciaire a procédé au relevé des empreintes de l’auteur des faits juste avant le décollage de l’hélicoptère. Selon l’AFP, l’homme avait en sa possession un hachoir et deux couteaux. (Tass)