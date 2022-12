Suite à la bagarre qui a éclaté entre des membres de l'hémicycle sénégalais le jeudi 1er décembre 2022, deux parlementaires sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Il s'agit des députés Massata Samb et Mamadou Niang. En effet, alors qu'elle porte une grossesse de trois mois, la parlementaire Amy Ndiaye a été agressée le premier jour du mois de décembre, lorsque le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, s'est rendu à l'hémicycle pour défendre le budget de son département contenu dans la loi de finances 2023. Après cette situation inoppinée, la séance a été interrompue.

Au cours du week-end dernier, le procureur de la République a saisi la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour que les députés Massata Samb et Mamadou Niang soient convoqués et arrêtés pour ‹‹ coups et blessures volontaires, injures publiques, voie de fait ››. ‹‹ Les deux députés mis en cause ont été localisés mais ils se déplacent constamment de village en village ; ce qui compliquerait leur arrestation ››, informe la presse locale.

Pour rappel, à sa prise de parole le premier décembre dernier pour faire ses observations sur le rapport du projet de budget du ministre de la Justice, le député Massata Samb s’est indigné d’une attitude de la parlementaire Amy Ndiaye Gniby. Suite à la réplique de cette dernière, le député Massata Samb a donné une gifle à sa collège Amy Ndiaye Gniby. Après la bagarre qui s'en est suivie, la victime étant en gestation a été amenée à l'hôpital.