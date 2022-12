Consul honoraire du Sénégal en Belgique depuis 2014, Laurent Minguet vient d'être viré. Cette décision de l’Ambassade du Sénégal fait suite à un tweet raciste de la figure emblématique de l'entreprise EVS. Il s'agit d'un message qui insinue que les blancs sont plus intelligents que les noirs. « Mais en moyenne le QI des noirs est inférieur au QI des blancs inférieurs à celui des est asiatiques. En moyenne ! Et les causes sont génétiques et environnementales », avait-il écrit. Alors, l’Ambassade du Sénégal a annoncé qu’elle a décidé, à compter du vendredi 16 décembre 2022, de mettre fin aux fonctions de Consul honoraire de Laurent Minguet.

L'écrit de Laurent Minguet a également fait réagir l'Académie Royale de Belgique dont il est également membre . « La liberté de pensée, de conscience et d’expression se trouve au cœur des valeurs de l’Académie. Cela étant, si ceci est authentique, ces positions me choquent autant que vous et appellent à un examen de conscience. J’en informe notre Secrétaire perpétuel Didier Viviers », a martelé la présidente de l’Académie, Isabelle Ferreras. Laurent Minguet est né à Liège en Belgique le 20 juillet 1959. Ingénieur et homme d'affaires, il a obtenue le titre de manager de l'année en 2004. Il a fondé EVS en 1985, une entreprise spécialisée dans l'audiovisuel .