En collaboration avec une mission italienne de chirurgie de la paroi abdominale, l'hôpital ‹‹ La Croix ›› de Zinvié organise une campagne de chirurgie au sein dudit centre sanitaire. Cette information a été publiée à travers un communique en date du 2 décembre 2022, signé du directeur de l'hôpital ‹‹ La croix ›› de Zinvié, Marius Yabi. Le directeur de l'hôpital ‹‹ La croix ›› de Zinvié, porte à l'attention de tous les centres de soins, des paroisses et de tous les malades que l'hôpital accueille en son sein du 05 au 15 décembre 2022, une mission italienne de chirurgie de la paroi ››, peut-on lire dans le communiqué. Les cas concernés sont les personnes qui souffrent d'éventrations, de hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche et de l' hernie inguino-scrotale. Le directeur de l'hôpital ‹‹ La Croix›› de Zinvié invite tous les malades concernés à profiter de cette opération le plus tôt possible.