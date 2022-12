Depuis la publication des listes de candidatures pour les élections législatives, une saignée de leaders et de militants s’empare du Bloc Républicain dans la 20è circonscription électorale. Presque toutes les semaines, il y a des démissions au profit de l’Union Progressiste le Renouveau. On connaît les navettes et les pérégrinations naturelles entre l’UP le renouveau et le Bloc Républicain mais cette fois-ci, l’affaire a l’air un peu plus sérieuse. Presque toutes les démissions, une bonne demi-douzaine de responsables politiques tous partis du BR vers l’UP le renouveau.

Et pas un seul dans l’autre sens. Contrairement aux démissions précédentes qui concernent les positionnements sur les listes électorales, celles-ci sont les conséquences de graves frustrations nées des positionnements sur la liste des candidats pour les élections législatives. Il y a quelques jours c’est Mathias Agon, conseiller communal de la commune de Dangbo qui a officialisé cette démission. Il avait été précédé de Julien Agossou Bodé, ancien deuxième adjoint au maire de Dangbo. D’autres groupes de militants anonymes et de responsables moins connus avaient fait le même mouvement il y a quelques jours. D’autres démissions seraient en téléchargement actuellement, selon des sources concordantes. Selon le député Mathias Kouwanou alias Akoma, tête de liste BR dans cette circonscription électorale composée des communes d’Avrankou, Akpro Missrété, Adjohoun, Bonou et Dangbo, « ce sont ceux qui n’ont pas... Lire la suite dans le journal PDF