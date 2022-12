Le gouvernement du Bénin s’est réuni le mercredi 21 décembre 2022 en conseil des ministres extraordinaire pour prendre d’importantes décisions. Au cours de ce conseil des ministres extraordinaire, il a été décidé que le gouvernement ne fixera plus de prix plancher du soja, du karité et du cajou dans le cadre de la campagne de commercialisation. Dans le compte rendu de conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement a précisé que la pratique de fixation du prix plancher de cession de certains produits agricoles, lors des campagnes de commercialisation avec les acteurs représentatifs des filières concernées consiste, pour l’Etat béninois, « à fixer un niveau minimum de prix de vente destiné à protéger les intérêts des producteurs, tout en laissant à ceux-ci la possibilité de céder leurs récoltes à des prix plus rémunérateurs ».

Mais la remarque faite par les autorités béninoises sur le terrain est que les producteurs sont souvent lésés dans cette pratique. Car selon le gouvernement, les principaux acteurs de ces filières ne s’accordent pas toujours et font croire que le prix plancher constitue le prix d’achat, ce qui entretient un climat de confusion. C’est donc face à ces incompréhensions qu’il a été décidé en conseil des ministres qu’il faut « mettre fin à la pratique de fixation du prix plancher de cession des produits agricoles concernés » notamment le soja, la karité, cajou) et « permettre aux producteurs de vendre librement leurs récoltes au mieux de leurs intérêts, et en fonction de l’évolution du marché ». Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a été, à cet effet, instruit par le conseil des ministres pour engager des échanges avec les acteurs des filières concernées à l’effet de les sensibiliser à l’observance de cet aménagement.