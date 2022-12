Comme annoncé, le gouvernement a rencontré les représentants des syndicats hier mardi 06 décembre 2022. C'est le président de la République Patrice Talon qui a présidé la réunion. Le comité mis en place pour étudier les modalités de la revalorisation des salaires a pu présenter aux partenaires sociaux, les conclusions de ses travaux et ses propositions. On retient que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) passera de 40.000 Fcfa à 52.000 Fcfa. La revalorisation des salaires des travailleurs est également actée avec une augmentation de 3% du point d'indice. Le gouvernement s'est aussi intéressé aux difficultés des aspirants aux métiers d'enseignant (Ame). Désormais, ils ne seront plus payés 9 mois sur 12.

Pendant les deux mois de renforcement de capacités on va leur payer "des demi-salaires"

La durée de leur contrat passe de 9 mois à 12 mois, avec 11 mois payés. "Cela voudra dire que les deux derniers salaires qui sont les salaires qu'on va leur payer pendant les deux mois de renforcement de capacités seront des demi-salaires". En effet, le gouvernement a décidé d'organiser des sessions de renforcement de capacités pour ces Ame, deux mois, pendant les vacances. L'objectif est d'améliorer leur niveau pédagogique et leur prestation en classe. Les Syndicats ont plaidé pour que cette catégorie d'enseignant, bénéficie de 12 mois de salaires sur 12, mais ils n'ont pas eu gain de cause.

Les AME peuvent également devenir des Agents contractuels de l'Etat au bout de 3 ans de contrat au moins. Mais avant ils doivent subir un test d'évaluation. Inutile de rappeler que ces Aspirants aux métiers d'enseignant n'avaient pas cette possibilité. En plus, ils n'avaient pas droit au salaire pendant les vacances scolaires. La décision de l'exécutif va un tant soit peu les soulager. Quant aux agents permanents de l'Etat, la revalorisation des salaires est aussi une bonne nouvelle. La mesure doit prendre effet à partir du 1er janvier 2023, mais les syndicats ont invité le chef de l'Etat à la mettre en œuvre un peu plus tôt. On en saura plus ce soir, à la publication du communiqué du conseil des ministres.