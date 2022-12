Le directeur de l'information de la web radio Crystal News, Virgile Ahouansè, a recouvré sa liberté après son audition devant le Procureur de la Cour de répression des infractions économiques (Criet) le jeudi 22 décembre 2022. Arrêté dans une affaire de publication d'une enquête qui met en cause la police républicaine et jugée de fausses informations, il a été convoqué et gardé à vue à la brigade criminelle le mardi 20 décembre 2022.

Il a été déféré devant le Procureur spécial de la Criet qui l’a ensuite mis en liberté et l’a placé sous « contrôle judiciaire ». Son procès est prévu pour le 13 février prochain. Précisons que son arrestation a provoqué des réactions de ses confrères journalistes ainsi que plusieurs associations de défense des droits de l'Homme et de la liberté de presse au Bénin. Dans un communiqué publié le 21 décembre l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a condamné la privation de la liberté de Virgile Ahouansè et réclamé sa libération immédiate. L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) a également demandé la libération de l’ancien journaliste de la radio Soleil FM.